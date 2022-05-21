2022/05/21 | 04:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العلم والسلطة يخوضان معركة جديدة في حرب مستمرة لعقود ضد عدو شرس للبشرية.ماذا ستكون نتيجة الحرب على السرطان؟

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