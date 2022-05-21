الغاز والمثليين والاتفاق النووي الإيراني.. مؤتمر صحفي لأمير قطر في برلين

2022/05/21 | 05:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الجمعة، عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وأبدى استعداده للمساعدة في التوصل إلى ذلك.

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