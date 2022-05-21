بيان: مقتل فتى فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية

2022/05/21 | 05:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قُتل فتى فلسطيني، فجر السبت، برصاص القوات الإسرائيلية خلال عملية اقتحام في جنين بالضفة الغربية، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

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