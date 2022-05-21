أميركا.. إعصار نادر يضرب ميشيغان

2022/05/21 | 06:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرب إعصار نادر شمال ولاية ميشيغان الجمعة، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل، وإصابة 40 آخرين، ناهيك عن الخسائر المادية التي تسبب بها.

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