2022/05/21 | 06:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مرزوق_الحلالي تُظهر الحرب الروسية في أوكرانيا إلى أي مدى يظل الاتحاد السوفياتي السابق بالنسبة لموسكو "موضوعًا" حاضرا بقوة.



لقد طبع الاتحاد السوفيتي القرن العشرين ...



ثم ما فتئ يسقط في فراغ كبير.



ومع ذلك، فإن لتاريخ الاتحاد السوفيتي قيمة في حد ذاتها، كما هو أيضا ضروريا لفهم تاريخ العالم ونقاط القطيعة / الاستمرارية مع روسيا المعاصرة.



إنه بلد- قارة كان ينوي أن يظل لاعبًا جيوسياسيًا.بعد ثلاثين سنة من سقوط ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماذا كان الاتحاد السوفياتي؟ التجربة السوفيتية 1917-1991 - مرزوق الحلالي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماذا كان الاتحاد السوفياتي؟ التجربة السوفيتية 1917-1991 - مرزوق الحلالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).