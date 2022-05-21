مسؤولون أميركيون: الولايات المتحدة ستحتفط بـ 100 ألف جندي في أوروبا

2022/05/21 | 06:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤولون أميركيون لشبكة "سي إن إن" أن الولايات المتحدة ستحتفظ بـ 100 ألف جندي في أوروبا في المستقبل القريب لمواجهة التهديدات الروسية.

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