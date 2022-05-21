السعودية.. نجل سعد الجبري يعلق على عرض التسوية مع محمد بن سلمان

2022/05/21 | 06:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علّق خالد، نجل سعد الجبري، المستشار الأمني السعودي السابق، على تقرير شبكتنا نقلا عن مصادر مقربة من الأسرة حول عرض تسوية مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان لإنهاء "المعركة القانونية" وتسوية النزاعات المالية

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