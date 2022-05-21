السعودية.. تفاعل على سجال علي البخيتي وعبدالرحمن اللاحم بعد حوار

2022/05/21 | 07:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع السجال الذي دار بين المحامي السعودي، عبدالرحمن اللاحم والمغرد اليمني علي البخيتي حول حرية التعبير.

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