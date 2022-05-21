2022/05/21 | 08:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أعلن نادي باريس سان جيرمان، بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، أن لاعبه أنخيل دي ماريا، سيرحل عن صفوف الفريق عندما ينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي.

وانتقل الجناح البالغ من العمر 34 عاما إلى سان جيرمان من مانشستر يونايتد في عام 2015، وكان لاعبا محوريا على الصعيد الهجومي على مر سنوات، حيث فاز بخمسة ألقاب للدوري وحصل على 18 لقبا إجمالا مع سان جيرمان.

ومع ذلك، فقد أدى انضمام ليونيل ميسي للفريق الصيف الماضي إلى قلة الوقت الذي شارك فيه دي ماريا، حيث خاض مهاجم ريال مدريد السابق 18 مباراة فقط كأساسي في الدوري هذا الموسم.

وأرسل دي ماريا 111 تمريرة حاسمة وهو رقم قياسي على صعيد النادي، بينما سجل 91 هدفا في 294 مباراة.

وسيخوض المهاجم، الذي بات يقترب وفقا للتقارير من التعاقد مع يوفنتوس المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، آخر مباراة له مع باريس سان جيرمان عندما يستضيف ميتز في الدوري الفرنسي السبت.

المصدر: سكاي نيوز

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دي ماريا يرحل عن صفوف باريس سان جيرمان نهاية الموسم) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دي ماريا يرحل عن صفوف باريس سان جيرمان نهاية الموسم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).