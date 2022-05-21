2022/05/21 | 08:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يدلي الأستراليون، السبت، بأصواتهم لانتخاب أعضاء برلمانهم في اقتراع قد تنتج عنه عودة حزب العمال إلى السلطة بعد تسع سنوات من حكم المحافظين، لكن المنافسة تبدو شديدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأستراليون إلى صناديق الاقتراع.. والاستطلاعات تظهر تقدم حزب العمال) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأستراليون إلى صناديق الاقتراع.. والاستطلاعات تظهر تقدم حزب العمال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).