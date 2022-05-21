2022/05/21 | 08:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل الفتى أمجد الفايد (17 عاما) وإصابة آخر (18 عاما) بجروح حرجة فجر اليوم السبت خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لجنين ومخيمها.وذكرت وكالة “وفا” أن مواجهات عنيفة دارت عند شارع حيفا في جنين بين الشبان والجنود الإسرائيليين الذين أطلقوا أعيرة نارية باتجاه الشبان.وفور الإعلان عن مقتل الفتى […]

ظهرت المقالة مقتل فتى فلسطيني وإصابة آخر بجروح حرجة برصاص قوات الاحتلال في جنين أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل فتى فلسطيني وإصابة آخر بجروح حرجة برصاص قوات الاحتلال في جنين) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل فتى فلسطيني وإصابة آخر بجروح حرجة برصاص قوات الاحتلال في جنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).