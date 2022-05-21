المعنى الصحيح لقوله تعالى إنما المشركون نجس - سامح عسكر

2022/05/21 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سامح_عسكر سؤال ورد إلي ما قولك في آية "إنما المشركون نجس" فما هو تفسير كلمة "النجاسة"؟قلت: إعلم يرحمك الله أن هذه الكلمة ذكرت مرة واحدة في القرآن كالتالي "يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم" [التوبة : 28]والقصة أن مشركي مكة كانوا يحجون البيت الحرام حتى أواخر حياة الرسول بعد الفتح بعام و ......





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