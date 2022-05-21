2022/05/21 | 08:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع القفزة التي حققتها العملة الروسية "الروبيل" أمام الدولار مع الإجراءات التي اتخذها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين لدعم عملة بلاده التي فرضت عليها عقوبات لاجمة بعد عزو أوكرانيا.

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