العلماء يقدمون قائمة من الحلول لمساعدتك في تقليص استخدام الهاتف الذكي!

2022/05/21 | 08:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ إذا كنت تقضي وقتا طويلا باستخدام هاتفك الذكي، فإن لدى العلماء قائمة من 10 حلول يمكن أن تساعدك في تقليص وقت الشاشة.ويقول خبراء في جامعة McGill في كندا إن التغييرات الصغيرة والفعالة يمكن أن تساعد في الحد من إدمان الهواتف الذكية ومشاكل الصحة العقلية مثل الاكتئاب.وأفاد الخبراء بأنه في التجارب، قلل […]

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