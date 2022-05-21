دي ماريا يرحل عن صفوف بطل فرنسا نهاية الموسم

2022/05/21 | 08:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن باريس سان جيرمان، بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، أن لاعبه أنخيل دي ماريا، سيرحل عن صفوف الفريق عندما ينتهي عقده في نهاية الموسم الحالي.وانتقل الجناح البالغ من العمر 34 عاما إلى سان جيرمان من مانشستر يونايتد في عام 2015، وكان لاعبا محوريا على الصعيد الهجومي على مر سنوات، حيث […]

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