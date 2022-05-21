روسيا توقف توريد الغاز إلى فنلندا

2022/05/21 | 08:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أوقفت شركة "غاز بروم إكسبورت" ضخ الغاز إلى فنلندا اعتبارا من الساعة السابعة من صباح اليوم 21 ايار، تنفيذا لقرار بهذا الشأن أعلنت عنه أمس.

ووفقا لوزارة العمل والاقتصاد الفنلندية، يكمن سبب ذلك في رفض الجانب الفنلندي دفع ثمن الغاز بالروبل، ونوهت الوزارة بأن عملة الدفع هي اليورو بموجب العقد طويل الأجل، وشددت على أن الشركة الفنلندية قررت اللجوء إلى التحكيم لأنها تعتبر طلب الجانب الروسي مخلا لشروط العقد.

وتم التأكيد على أن فنلندا قد استعدت لتقليل استيراد الغاز من روسيا، لكن تطبيق ذلك لا يخلو من المشاكل، وزعمت الوزارة بأنه ستتم في كل الظروف تلبية احتياجات الغاز المباشرة للبيوت والمنازل وكذلك لمنشآت الخدمات العامة الأساسية.

وقالت الوزارة الفنلندية: "يمكن لشركات الطاقة التحول، وقد تحول بعضها بالفعل من الغاز إلى أنواع أخرى من الوقود بشروط السوق، والبعض الآخر تحول إلى استجرار الغاز من بلدان البلطيق".

المصدر: روسيا اليوم

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