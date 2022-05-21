بعد رفضها الدفع بالروبل.. روسيا تقطع الغاز الطبيعي عن فنلندا

2022/05/21 | 08:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة "غازوم" الفنلندية العامة للغاز إن موسكو أوقفت امدادات الغاز الروسي إلى فنلندا السبت بعدما رفضت هلنسكي الدفع بالروبل إلى مجموعة "غازبروم" المزودة.

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