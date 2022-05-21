طبيبة: البروتينات لا تساهم بزيادة الوزن بل تحفز الشهية

2022/05/21 | 08:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت أخصائية الغدد الصماء في المركز الطبي العلمي بجامعة موسكو، الدكتورة زهرة بافلوفا، أن تناول الفيتامينات يمكن أن يحسن الحالة الصحية، وقد يسبب زيادة في الوزن.وتشير الأخصائية إلى أن الكثيرين يتناولون الفيتامينات بانتظام كمكملات غذائية.ولكن قد يكون لها عواقب سلبية.لأن الفيتامينات لا تحسن الحالة الصحية فقط، بل تحفز الشعور بالجوع […]

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