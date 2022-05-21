المطلوب برنامج عملي علمي جدلي يعتمد على النضال الشعبي المقاوم - خليل اندراوس

2022/05/21 | 08:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#خليل_اندراوس عالمنا المعاصر يتجه بخطى متسارعة نحو المزيد من توظيف الأعمال الذهنية، والمتراكمات المعرفية والمعلوماتية، في الحياة الاقتصادية المادية للمجتمع، مما يؤدي إلى تغيير الكثير الكثير في البناء الفوقي للمجتمع، من ثقافة، وسياسة، وأدب وفن، بل مجمل الوعي الجماعي للمجتمع، وهذا بدوره يؤدي إلى تغيير الكثير الكثير من أنماط الحياة المختلفة.



فالتطور العلمي التكنولوجي والمعلوماتي يحتل يوما بعد يوم مجالات وأرضا بكرا ......





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