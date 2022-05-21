تغيُّر المناخ سيؤدي إلى تفاقُم نوبات التفشي الفيروسية - ناتاشا جيلبرت

2022/05/21 | 08:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ناتاشا_جيلبرت قد يؤدي تغيُّر المناخ خلال الخمسين عامًا القادمة إلى ظهور نحو 15 ألف حالةٍ جديدة من حالات تناقُل الثدييات للفيروسات فيما بينها، وفق توقعات دراسةٍ نشرتها دورية Nature، هذه الدراسة من أوائل الدراسات التي تقدم نظرةً تنبُّئية حول الكيفية التي سيُحدِث بها الاحترارُ العالمي تحولًا في مواطن الحياة البرية، ويزيد من فرص الالتقاء بين أنواعٍ قادرة على نقل مُسبِّبات الأمراض، كما أن الدراسة المذكورة من الد ......





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