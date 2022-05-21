دماء وأشباح في زنزانة ضيقة.. قصة أميركي داخل سجون روسيا

2022/05/21 | 08:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تحدث جندي مشاة البحرية الأميركية السابق تريفور ريد عن تجربته في مصحة نفسية روسية في مقابلة روى فيها بالتفصيل الظروف المزرية وسط النزلاء المصابين بأمراض عقلية شديدة.وتم الإفراج عن ريد، الذي اعتُقل في روسيا عام 2019، في 28 أبريل 2022 في صفقة تبادل أسرى تمت وسط توتر غير مسبوق منذ عقود في […]

ظهرت المقالة دماء وأشباح في زنزانة ضيقة..



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