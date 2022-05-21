2022/05/21 | 09:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ضرب تورنادو (إعصار دوامي) نادر شمال ولاية ميشيغان الأمريكية، أمس الجمعة، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل، وإصابة أكثر من 40 آخرين، إضافة إلى خسائر مادية كبيرة.وأصبحت مدينة غايلورد التي تقع شمال غرب ديتروت من أكثر المدن تضررا، حيث تمزقت أسطح المباني وسقطت الأشجار وقطعت خطوط الكهرباء.وقال مايك كليبادلو، […]

ظهرت المقالة تورنادو نادر يعوث في ولاية أمريكية مخلفا كارثة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تورنادو نادر يعوث في ولاية أمريكية مخلفا كارثة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تورنادو نادر يعوث في ولاية أمريكية مخلفا كارثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).