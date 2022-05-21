2022/05/21 | 09:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكدت النائبة عالية نصيف اليوم السبت، أنه بإمكان مجلس النواب الإيعاز الى الجهات التنفيذية ومن بينها وزارة المالية باتخاذ آليات بديلة لقانون الأمن الغذائي الذي يدس السم في العسل.وقال نصيف في بيان تلقته “ايرث نيوز” انه “في حال تمرير قانون الامن الغذائي سيفتح أبواباً عديدة للفساد وتستفيد منه جهات تتباكى على المواطن، […]

ظهرت المقالة بدلا من دس السم في العسل..



مقترح نيابي لوزارة المالية بشان قانون الامن الغذائي أولاً على ايرث نيوز.

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