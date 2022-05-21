2022/05/21 | 09:40 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتهدف الدراسة إلى تجنيد 100 مريض عبر ما يقرب من 10 مواقع تجريبية في الولايات المتحدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة امريكية تنتج فيروس مصمم لقتل السرطان) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركة امريكية تنتج فيروس مصمم لقتل السرطان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).