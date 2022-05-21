2022/05/21 | 09:40 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعوصل جثمان الشاعر الكبير مظفر النواب، اليوم السبت، إلى أرض الوطن من مدينة الشارقة في الإمارات.وتوفى الشاعر مظفر النواب يوم أمس الجمعة في أحد مستشفيات الشارقة عن عمر ناهز الـ 88 عاماً بعد صراع طويل مع المرض.ووجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بنقل جثمان الشاعر مظفر النواب بطائرة رئاسية إلى أرض الوطن.وذكر بيان لمكتبه الإعلامي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجّه بنقل جثمان شاعر العراق الكبير مظفر النوّاب بالطائرة الرئاسية، ليوارى الثرى في أرض الوطن".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وصول جثمان الشاعر الكبير مظفر النواب إلى أرض الوطن) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وصول جثمان الشاعر الكبير مظفر النواب إلى أرض الوطن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).