2022/05/21 | 09:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دفع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب غرامة قدرها 110 ألاف دولار لإدانته بتهمة “عرقلة” تحقيق واسع في قضية احتيال ضريبي يجريه قضاء ولاية نيويورك منذ العام 2019 في حقّه، على ما أعلن متحدث باسم القضاء.وحكمت محكمة نيويورك العليا على ترامب في 25 نيسان بدفع 10 آلاف دولار يوميا ما دام يرفض توفير […]

ظهرت المقالة بعد أن فعل المحظور..



ترامب يدفع غرامة قدرها 110 آلاف دولار أولاً على ايرث نيوز.

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