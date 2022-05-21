مؤشر داو جونز يشهد أطول سلسلة خسائر أسبوعية له منذ قرن

2022/05/21 | 09:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقفت موجة البيع في سوق الأسهم مؤقتًا يوم الجمعة، لكن مؤشر داو جونز الصناعي لم يتمكن من تجنب أطول سلسلة خسائر أسبوعية له منذ ما يقرب من قرن.

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