الصورة الأولى لمراسم استقبال جثمان الشاعر الكبير مظفر النواب في بغداد

2022/05/21 | 09:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مراسل (بغداد اليوم)، السبت، ببدء مراسم الاستقبال الرسمي لجثمان الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب.

وقال مراسلنا إن "جثمان الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب وصلت إلى مطار بغداد الدولي".وأشار إلى أن "هناك استعدادات واسعة في مطار بغداد الدولي".

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