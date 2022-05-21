شرطة ميسان: تحرير فتاتين مختطفتين والقبض على الجناة

2022/05/21 | 09:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميساناعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم السبت، عن تحرير فتاتين والقبض على الخاطفين بعد (3) أيام، في إحدى مناطق مدينة العمارة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "من خلال معلومات عن وجود حالة اختطاف، تم وعلى الفور تشكيل فريق عمل من قسم مكافحة الإجرام للبحث والتحري ومتابعة تفاصيل الحادث باهتمام بالغ".واضافت انه "تم الوصول الى الخاطفين والبالغ عددهم (3) أشخاص من بينهم امرأتان وشاب، والقبض عليهم وتحرير الفتاتين، قبل محاولة نقلهن الى خارج المحافظة".

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