القبض على متهمين اثنين بحيازة الحبوب المخدرة وسط بغداد

2022/05/21 | 10:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية نجدة بغداد، اليوم السبت، عن القاء القبض على متهمين اثنين بحيازة الحبوب المخدرة وادوية منتهية الصلاحية في منطقة الاعظمية.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنه “تمكنت دوريات قاطع نجدة الاعظمية من القبض على شخصين يحملون ادوية منتهية الصلاحية مع حبوب مخدرة”.واضافت انه “تم تسليمهم اجراءات اصولية الى […]

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