سميرة عزام من رائدات التنوير في فلسطين - فهد المضحكي

2022/05/21 | 10:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فهد_المضحكي «لم تظلم كاتبة في الوطن العربي كما ظلمت سميرة عزام.



هذه المرأة خضراء الظل، المبدعة المناضلة الشامخة المقاتلة.



هي رائدة القصة القصيرة ولم تأخذ حقها من النقد والنقاد، ولم تنشر أعمالها كما ينبغي لكاتبة في مثل مقدورها، وهي العربية الفلسطينية - الودودة قلبًا، الصلبة موقفًا...



كانت سميرة عزام متجهة نحو فلسطين عندما ماتت على الحدود، كانت فلسطين حلمها وأغنيتها وهي أملها ومعشوقتها...



ولم تمت سميرة بداء أو ......





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