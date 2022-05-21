2022/05/21 | 10:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وزير الثقافة: جثمان الشاعر النواب سيدفن في النجف الأشرف » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 10:02

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الثقافة: جثمان الشاعر النواب سيدفن في النجف الأشرف) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الثقافة: جثمان الشاعر النواب سيدفن في النجف الأشرف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).