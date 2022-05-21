2022/05/21 | 10:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت، إن التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية "أحد أعمدة السلام والاستقرار والازدهار" في العالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن في مستهل جولته الآسيوية: التحالف مع سول يردع كوريا الشمالية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن في مستهل جولته الآسيوية: التحالف مع سول يردع كوريا الشمالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).