طقس العراق.. عاصفة ترابية شديدة مساء الاثنين

2022/05/21 | 10:18 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن حالة الطقس في العراق للأيام المقبلة، فيما توقعت حدوث عاصفة ترابية شديدة مساء الاثنين.

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عاصفة ترابية شديدة مساء الاثنين أولاً على ايرث نيوز.

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