استقبال جثمان الشاعر الكبير مظفر النواب في مطار بغداد بحضور الكاظمي

2022/05/21 | 10:19 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل جثمان الشاعر الكبير مظفر النواب، السبت، إلى أرض الوطن من مدينة الشارقة في الإمارات.

وتوفى الشاعر مظفر النواب يوم أمس الجمعة في إحدى مستشفيات الشارقة عن عمر ناهز الـ 88 عاماً بعد صراع طويل مع المرض.

ووجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بنقل جثمان الشاعر مظفر النواب بطائرة رئاسية إلى أرض الوطن.

وقال مكتب رئيس الوزراء، إن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجّه بنقل جثمان شاعر العراق الكبير مظفر النوّاب بالطائرة الرئاسية، ليوارى الثرى في أرض الوطن”.

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