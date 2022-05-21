الحلبوسي يصل مصر لهذا السبب

2022/05/21 | 10:24 - المصدر: وكالة خبر

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يشارك رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت، في المؤتمر الاستثنائي الطارئ للاتحاد البرلماني العربي في القاهرة.

وقال لمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان، إن “الحلبوسي سيشارك، في المؤتمر الثالث والثلاثين الاستثنائي الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، والذي سيعقد في العاصمة المصرية القاهرة، بعنوان (المسجد الأقصى وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية أولويتنا الأولى)”.

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