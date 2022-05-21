الكاظمي يتقدّم مراسم استقبال جثمان الشاعر الكبير مظفر النواب (صور)

2022/05/21 | 10:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تقدم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، مستقبلي جثمان الشاعر الكبير مظفر النواب، حيث بدأت مراسيم الاستقبال الرسمي.

وقال مراسل (بغداد اليوم): إن "الكاظمي تقدم مستقبلي جثمان الشاعر مظفر النواب"، مشيراً الى أن "مراسيم الاستقبال الرسمية لجثمان النواب بدأت بحضور شعبي ورسمي".

ووصل جثمان الشاعر الكبير مظفر النواب، اليوم السبت، إلى أرض الوطن من مدينة الشارقة في الإمارات.وتوفى الشاعر مظفر النواب يوم أمس الجمعة في أحد مستشفيات الشارقة عن عمر ناهز الـ 88 عاماً بعد صراع طويل مع المرض.

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