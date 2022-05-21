2022/05/21 | 10:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… وصل جثمان الشاعر الكبير مظفر النواب، اليوم السبت، الى مقر الاتحاد العام للادباء والكتاب العراقيين وسط العاصمة بغداد.واحتشد جمع غفير من الادباء والشعراء والمثقفين منذ ساعات الصباح الأولى أمام مقر الاتحاد للمشاركة في تشييع جثمان الشاعر الراحل.وكان جثمان النواب وصل، صباح اليوم، الى ارض الوطن قادما من الامارات، حيث جرت مراسم استقبال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وصول جثمان الشاعر مظفر النواب الى مقر اتحاد الادباء وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وصول جثمان الشاعر مظفر النواب الى مقر اتحاد الادباء وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).