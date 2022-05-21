ما مدى ارتباط النقانق واللحم المقدد بالسرطان؟

2022/05/21 | 10:42 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللحوم الحمراء تعتبر سببا مرجحا للمرض لذلك يجب الابتعاد عن تناولها.

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