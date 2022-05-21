2022/05/21 | 10:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

بدأت مراسيم التشييع الرسمي للشاعر مظفر النواب في مقر اتحاد الأدباء وبحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مراسيم التشييع الرسمية للشاعر الراحل مظفر النواب بدأت في مقر اتحاد الأدباء وسط بغداد"، مشيراً الى أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تقدم جموع المشيعين وبحضور وزير الثقافة حسن ناظم".

ووصل جثمان الشاعر الكبير مظفر النواب، اليوم السبت، إلى أرض الوطن من مدينة الشارقة في الإمارات.وتوفى الشاعر مظفر النواب يوم أمس الجمعة في أحد مستشفيات الشارقة عن عمر ناهز الـ 88 عاماً بعد صراع طويل مع المرض.

ووجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بنقل جثمان الشاعر مظفر النواب بطائرة رئاسية إلى أرض الوطن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدء التشييع الرسمي للشاعر النواب في مقر اتحاد الأدباء بحضور الكاظمي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدء التشييع الرسمي للشاعر النواب في مقر اتحاد الأدباء بحضور الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).