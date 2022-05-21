بالفيديو .. انطلاق مراسيم تشييع الشاعر مظفر النواب

2022/05/21 | 10:50 - المصدر: قناة التغيير

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تشييع جثمان الشاعر مظفر النواب إلى مثواه الأخير من مقر اتحاد الأدباء

منذ 5 دقائق

انطلاق مراسيم التشييع الرسمي للشاعر مظفر النواب ، اليوم السبت، في مقر اتحاد الأدباء بحضور رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي

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