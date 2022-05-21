انقاذ امرأة خمسينية من محاولة انتحار في الموصل

2022/05/21 | 10:52 - المصدر: وكالة خبر

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انقذت الشرطة النهرية امرأة خمسينية من محاولة انتحار في الموصل .

وقال مصدر في شرطة نينوى:” ان امرأة في الثالثة والخمسين من العمر ، اقدمت على رمي نفسها من على الجسر القديم بالموصل ، وتمكنت الشرطة النهرية من انتشالها من النهر وتسليمها لمركز الشرطة”.

واضاف المصدر :” ان الامرأة كانت تعاني من وضع نفسي مضطرب ” .

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