نائب مستقل يكشف: هذا شكل الحكومة التي نسعى لتشكيلها

2022/05/21 | 10:52 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب عن كتلة المستقلين حسين عرب، السبت، سعيهم لتشكيل حكومة أغلبية وطنية شاملة، ومن يرغب الاشتراك بها يشترك ومن يرغب بالذهاب إلى المعارضة يذهب.

وقال عرب إن “المبادرة الأخيرة التي أطلقها المستقلون كانت دعوة للطرفين (التنسيقي) و(الثلاثي) اللذين خولونا بتشكيل الحكومة وقد قبلنا التكليف والتخويل، وقد طرحنا مبادرة حقيقية لحل أزمة الانسداد السياسي”.

وأضاف، أنه “إذا كانت مبادرات الإطار التنسيقي والتيار الصدري وغيرها من المبادرات شكلية فسوف تظهر من خلال عدم الاستجابة لمبادرتنا، وإذا كانت مبادراتهم حقيقية ووطنية فسوف تحظى بالقبول”.

وأوضح عرب أن “مبادرة المستقلين وضعت لترضي الطرفين، ولذلك نسعى لأن لا تكون هناك حكومة أغلبية سياسية ولا حكومة توافقية وإنما نسعى لتشكيل حكومة أغلبية وطنية شاملة، ومن يرغب الاشتراك بها يشترك ومن يرغب بالذهاب إلى المعارضة يذهب”.

وبين أن “كتلة المستقلين سمّت أسماء الفريق التفاوضي من النواب وسنذهب إلى أطراف الأزمة، وسنتفاوض معهم على أسس وطنية لتذليل الانسداد وفق معايير أساسية نتلمس من خلالها إيجاد حل للأزمة السياسية”.

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