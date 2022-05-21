2022/05/21 | 11:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: I-ACVyFhNG4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالفيديو.. وصول جثمان الشاعر الكبير مظفر النواب يصل إلى مقر اتحاد الأدباء) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بالفيديو.. وصول جثمان الشاعر الكبير مظفر النواب يصل إلى مقر اتحاد الأدباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).