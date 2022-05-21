طائرات تركية تقصف مقراً لحزب العمال في السليمانية

2022/05/21 | 11:19 - المصدر: وكالة خبر

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أفاد مصدر أمني، السبت، بأن طائرات تركية قصفت مقراً لحزب العمال الكردستاني في محافظة السليمانية.

وقال المصدر إن “طائرات تركية قصفت مقرا لحزب العمال الكردستاني في قضاء جمجمال بناحية آغجلر في محافظة السليمانية، ما أدى لتدمير المقر بالكامل وحرق سيارة نوع تويوتا”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه “لم تعرف لغاية الآن حصيلة الخسائر البشرية إن وجدت”.

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