الانسداد يثبت فشل القابضين على السلطة ويناقض سياسة فن الممكن

2022/05/21 | 11:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يخيم الانسداد السياسي على العملية السياسية في العراق منذ فترة طويلة تصل الى نحو 7 اشهر دون اي حلول تلوح بالافق، وكما هو معروف عن العملية السياسية بصورتها العامة بانها فن الممكن ولا شيء مستحيل فيها كما انها تبيح كل شيء بحسب ما وصفه السياسي العراقي والقاضي وائل عبد اللطيف..ويقول السياسي والقاضي […]

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