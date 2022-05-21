جدري القردة.. اجتماع طارئ لـWHO يكشف عدد الحالات المشتبه بها بأوروبا

2022/05/21 | 11:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت منظمة الصحة العالمية اجتماعًا طارئًا الجمعة تناول تفشي مرض جدري القردة بعد الاشتباه بأكثر من مئة حالة في أوروبا.وتعمل المنظمة مع شركائها على "فهم أفضل ومعرفة مدى انتشار جدري القرود وسبب تفشيه".

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