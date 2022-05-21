2022/05/21 | 11:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم السبت، ضبط أسلحة واعتدة غير مرخصة ضمن منطقة الكاظمية في بغداد.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية والتي تضمن حفظ سلامة المواطنين وتأمين حماية المناطق، نفّذت قوة من اللواء الثامن الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ودوريات النجدة، عملية تفتيش على السلاح غير المرخص ومصادرة مجموعة من الأسلحة والمستلزمات العسكرية ضمن منطقة (الكاظمية) في بغداد، أسفرت بالعثور على 4 بنادق مختلفة الانواع، مسدس، 12 مخازن أسلحة متنوعة، حافظة مسدس مع عدة، 123 اطلاقة بندقية كلاشنكوف، 55 اطلاقة مسدس، 3 حربة"، مبينة أنه "تم ضبط جميع المواد والتعامل معها اصولياً".

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