آبل تقترب من الإعلان عن نظارتها الجديدة للواقع المعزز

2022/05/21 | 11:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ذكرت بعض مواقع الإنترنت أن شركة آبل قد تكشف قريبا عن نظارتها الجديدة التي تعمل مع تقنيات الواقع المعزز.وتبعا لأحدث التسريبات فإن “أعضاء مجلس الإدارة في شركة آبل اطّلعوا مؤخرا على مشروع النظارة الذكية التي يطورها الخبراء في شركتهم، والتي ستنافس نظارات مايكروسوفت وغوغل”.وتشير المعلومات المتوفرة إلى “أن النظارة الجديدة ستأتي […]

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