طنين الأذن.. تعرف الى تأثيره على عقل الإنسان

2022/05/21 | 11:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يعاني حوالي 15 بالمئة من سكان العالم من طنين الأذن، وهي حالة تجعل الشخص يسمع صوت رنين، يكون مصدره الأذن نفسها وليس الوسط المحيط.ووفق ما ذكرت مجلة “ساينس أليرت” العلمية، فإن الحالة لا تسبب إزعاجا للمصابين بها فحسب، بل يمكن أن يكون لها أيضا “تأثير خطير” على الصحة العقلية في حال استمرت […]

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